Elezioni comunali in Sardegna: tutti i COMUNI al voto ed i NOMI dei candidati

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sono 38, sui 377 Comuni in Sardegna, i comuni chiamati al voto per le amministrative 2023 che si terranno il 28 maggio dalle 07:00 alle 23:00 ed il 29 maggio dalle 07:00 alle 15:00. Due i Comuni sopra i 15mila abitanti, dove è previsto l’eventuale turno di ballottaggio: Iglesias e Assemini. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede che avverrà subito dopo la fine delle operazioni di voto.

I candidati ad Iglesias

A Iglesias in campo il primo cittadino uscente Mauro Usai sostenuto da sette liste, oltre il Pd, Progressisti, Idea Sardegna e altre civiche che fanno capo ad Azione, Articolo 1, Socialisti, Fortza Paris ed ex Udc. 4 le liste, tutte civiche, che sostengono il medico Beppe Pes. Ufficialmente nessun partito nazionale avrà il suo simbolo ma Pes può contare sui voti di Lega, Udc, Forza Italia, Riformatori e anche il Movimento 5 stelle. Un patto che non è piaciuto a Fratelli d’Italia che infatti ha presentato un suo candidato, il consigliere comunale Luigi Biggio.

I candidati ad Assemini

Ad Assemini, città guidata attualmente da un commissario, torna in campo l’ex sindaco Mario Puddu sostenuto da Riformatori, Sardegna 2020, Udc, più una civica che porta il suo nome. Il candidato del Movimento 5 stelle e del Partito Democratico è Diego Corrias, ex assessore comunale, con lui anche il Psi e una civica. La candidata del centrodestra è Niside Muscas sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

Elenco comuni al voto

Assemini

Decimomannu

Collinas

Donori

Fluminimaggiore

Furtei, Gesturi

Iglesias

Senorbì

Seui

Teulada

Villasimius

Villaspeciosa

Galtellì

Irgoli

Jerzu

Macomer

Meana Sardo

Oliena

Sindia

Tortolì.

Ales

Boroneddu

Cabras

Milis

Modolo

Narbolia

Nughedu Santa Vittoria

Pompu

Simala

Soddì

Villa Verde

Cheremule

Chiaramonti

Sedini

Aglientu

Budoni

Palau

Come si vota nei Comuni con più di 15mila abitanti

I Comuni con più di 15mila abitanti hanno un sistema elettorale maggioritario. Si decide tutto al primo turno soltanto se un candidato riesce a ottenere la maggioranza assoluta dei voti (quindi almeno il 50%+1). Se ci si ferma al di sotto di questa soglia si deve andare al ballottaggio, a cui partecipano solamente i due candidati che hanno preso più voti degli altri. Al secondo turno si applicano regole diverse: basta ricevere la maggioranza semplice per risultare eletti. Diventa così primo cittadino chi porta a casa anche soltanto un voto in più del suo avversario. Nei Comuni con più di 15mila abitanti si può esercitare il voto disgiunto: è quindi possibile votare un candidato sindaco e insieme una lista a cui non è collegato. Il Consiglio comunale viene rinnovato in occasione dell’elezione del nuovo sindaco. È diverso però il sistema elettorale con cui vengono ripartiti i seggi, che segue le regole del modello proporzionale. Il 60% dei posti disponibili vengono attribuiti alle liste che appoggiano il candidato vincitore. Il 40% che rimane viene suddiviso tra le altre liste, in maniera proporzionale al numero di voti ricevuti da ciascuna.

Come si vota nei Comuni con meno di 15mila abitanti

Sono diverse le regole valide per i Comuni più piccoli, con una popolazione che non supera i 15mila abitanti. L’elezione segue sempre un sistema maggioritario ma, a differenza dei centri più grandi, tutto si svolge tendenzialmente in un unico turno. Il nome del candidato sindaco che riceve più preferenze – ne basta una in più rispetto ai suoi avversari – è automaticamente eletto. Si va al ballottaggio solamente se due candidati ottengono esattamente lo stesso numero di voti. Non è poi previsto il voto disgiunto. Il Consiglio comunale viene composto così: due terzi dei seggi disponibili vanno alla lista del vincitore, un terzo si spartisce in maniera proporzionale tra le altre liste.