Elezioni Comunali, tutti i NOMI dei candidati sindaco in provincia di Messina

Sono 32 i comuni in provincia di Messina che voteranno il 28 e 29 maggio. Da rimarcare che è possibile il voto disgiunto, uno al candidato sindaco ed un altro alla lista al primo non collegata. Si potrà votare anche per due candidati ma di sesso differente. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede.

Grande sfida a Taormina. Sono 4 i candidati sindaco: l’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, Alessandro De Leo, fedelissimo del leader di Sud chiama Nord, il sindaco uscente Mario Bolognari e Antonio D’Aveni. A Sant’Agata di Militello è sfida tra il primo cittadino uscente Bruno Mancuso, l’ex segretario del Pd Paolo Starvaggi e Nicola Versaci. A Montagnareale, i candidati sono Simone Natoli, già assessore, il vicesindaco Salvatore Sidoti e Massimiliano Magistro, capogruppo della minoranza. A Mazzarrà Sant’Andrea unico candidato l’attuale sindaco Carmelo Pietrafitta che dovrà soltanto superare il quorum come a Tripi per Michele Lemmo. A Santa Lucia del Mela candidato Matteo Sciotto contro Pasqualino Rizzo. Tre i candidati a Pace del Mela: Mario La Malfa, Danilo Pagano e Angela Bianchetti.

A Roccalumera in lizza Pippo Lombardo, Salvatore Patanè, Miriam Asmundo e Rita Corrini. A San Filippo del Mela Gianni Pino affronterà Carmelo Capone. A Monforte San Giorgio è sfida tra Antonino Polito, Antonio Pinizzotto e Piera Basile. A Valdina Antonino Di Stefano contro Rosa Nastasi. A Gualtieri Sicaminò è sfida tra Gino Sciotto e Francesca Calogero. Francesco Pettinato e Salvatore Galofaro saranno in lizza a Fondachelli Fantina.

A Furci è sfida tra Matteo Francilia e Francesco Rigano. Mongiuffi Melia l’unico candidato è Rosario D’Amore. A Scaletta Zanclea è sfida tra Mario Briguglio, Gianfranco Moschella e Filippo Manganaro. Ad Alì in corsa il solo Natale Rao. Ad Alì Terme è sfida tra Tommaso Micalizzi e Agata Di Blasi. A Casalvecchio sfida tra Marco Saetti e Carmelo Palella.

A Motta Camastra i candidati sono Carmelo Biancato e Gaetano Consalvo. Roccafiorita in lizza tra Concetto Orlando e Giuseppe Occhino. A Roccavaldina è sfida tra Antonio Antonuccio e Salvatore Visalli. Leonardo Principato Trosso e Anna Laganga Senzio i candidati a Capizzi, a San Teodoro Valentina Costantino e Salvatore Augliozzo,.

A Militello è sfida Antonino Mileti e Calogero Lo Re, a San Fratello in campo Mario Francesco Fulia, Giuseppe Princiotta e Antonino Reitano. Pippo Nobile e Giuseppe Francesco Giordano sono i candidati a Castel di Lucio, soltanto Gino Di Pane candidato sindaco a Frazzanò mentre a Tusa è sfida tra Angelo Tudisca e Arcangelo Longo. A Castell’Umberto in lizza Vincenzo Lionetto Civa, Veronica Maria Armeli e Valeria Imbrogio Ponaro. Santa Domenica Vittoria è afida tra Maurizio Mastrosimone e Nunzio Spartà.