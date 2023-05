E’ morta Maria Giovanna Maglie

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ morta la giornalista Maria Giovanna Maglie. A darne notizia, via twitter, è l’amica Francesca Chaouqui. “Amici miei Maria Giovanna maglie è tornata questa mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

Scrittrice, giornalista, saggista e opinionista Maria Giovanna Maglie è nata a Venezia il 3 agosto 1952, ha studiato a Roma e ha cominciato a fare la giornalista nel 1979. Ha lavorato in America Latina, in Medio Oriente, negli Stati Uniti, dove ha vissuto 15 anni a New York. Nel 1989 viene assunta in RAI, dal 2015 diventa editorialista di politica statunitense per il sito Dagospia.

Salvini: “buon viaggio Maria Giovanna, amica dalla voce forte”

“Buon viaggio Maria Giovanna, amica dalla voce forte e originale, oratrice appassionata, giornalista e intellettuale raffinata, soprattutto donna coraggiosa, indipendente e libera. L’Italia aveva ancora tanto bisogno di te, ci mancherai amica mia“. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini dopo la notizia della morte di Maria Giovanna Maglie.

Samonà: “l’Italia ha perso una grande giornalista”

“Con Maria Giovanna Maglie ho perso una cara amica, con cui abbiamo condiviso sogni, battaglie e idee. Fin dal primo momento in cui ci siamo incontrati è nata un’amicizia bella e sincera che non dimenticherò mai“. Lo ha dichiarato il giornalista e scrittore Alberto Samonà, membro del consiglio di amministrazione del Parco archeologico del Colosseo, saluta la giornalista scomparsa questa mattina.

“E oggi l’Italia ha perso una grande giornalista, che non ha mai avuto paura di esprimere le proprie opinioni, anche e soprattutto quelle controcorrente. Mancheranno le tue frasi taglienti e mai banali. Le tue lucide analisi su fatti e protagonisti della politica italiana e internazionale. Mancheranno le nostre discussioni sui progetti da intraprendere e realizzare. Mancherai tu A Dio Maria Giovanna. Grazie per avermi onorato della tua amicizia“, conclude Samonà.