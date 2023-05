Droga, controlli in Sicilia: donna trovata con cocaina, segnalata

StrettoWeb

Proseguono, a Siracusa e in provincia, i controlli finalizzati al contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. E proprio nella città siciliana gli agenti delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato, in via Santi Amato, nota piazza di spaccio siracusana, 2 involucri in cellophane contenenti crack. A Noto, invece, gli agenti del Commissariato hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa una donna di 29 anni trovata in possesso di una dose di cocaina.