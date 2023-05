StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si è accasciato mentre stava lavorando in spiaggia ed è morto. È accaduto a Mondello, nella borgata marinara di Palermo. La vittima, un operaio di 54 anni della società Italo Belga, è stato soccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo stava sistemando alcuni ombrelloni lungo la spiaggia, quando è stato colpito da improvviso malore che lo ha stroncato nel giro di pochi minuti. Oltre al personale del 118, sul posto è intervenuta anche la polizia per accertamenti.