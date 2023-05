Donna russa aggredisce i carabinieri: “vi mando in Ucraina e vi faccio fucilare”

StrettoWeb

“Vi mando al fronte in Ucraina e vi faccio fucilare tutti”. E’ questa la minaccia che fa quasi sorridere, mossa da una donna di 28 anni, russa, ubriaca. La donna, vedova, ha aggredito verbalmente i carabinieri intervenuti a casa sua in un paese della Brianza. In base a quanto emerso da tempo abusa di alcol e aggredisce i suoceri che vivono in una porzione della stessa villetta, sfogando la rabbia su arredi e suppellettili.

Un mese fa, dopo avere messo a soqquadro casa, lanciando piatti e vasi, è arrivata persino a causare un incendio, rendendo inagibile due terzi della casa. Dopo un periodo ospite di un amico, rientrata a casa dei genitori del marito, ha continuato a minacciarli di bruciare il resto della casa. Quando i carabinieri sono intervenuti l’ultima volta, insieme al 118, li ha aggrediti e insultati. È stata denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.