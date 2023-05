Donna ha un orgasmo ad un concerto con musica di Tchaikovsky: l’audio virale

Un orgasmo da far invidia o un brusco risveglio? Molly Grant si stava godendo l’esibizione della Filarmonica di Los Angeles della Quinta Sinfonia di Tchaikovsky venerdì alla Walt Disney Concert Hall, quando ha sentito quello che ha descritto come un “urlo/lamento” provenire dalle balconate del teatro.

Come racconta la donna al Los Angeles Times, “tutti si sono voltati per vedere cosa stava succedendo. Ho guardato la ragazza un attimo dopo che era successo e presumo che abbia avuto un orgasmo perché respirava pesantemente, e il suo partner la stava sorridendo e guardandola come nel tentativo di non farla vergognare”. “È stato molto bello”, ha spiegato.

“Abbastanza rapidamente è caduta sulle spalle del suo partner e poi sul suo grembo – racconta un altro dei presenti -. E il suo corpo si è afflosciato. Cinque secondi dopo, si è quasi svegliata, ed è stato allora che ha lanciato un urlo”. Alcuni hanno espressi dubbi se si sia trattato di un orgasmo o di un rumorosp risveglio dal sonno, ma intanto la filarmonica ha continuato a suonare come niente fosse.

Qualcuno ha pubblicato l’audio su Twitter, che è ovviamente diventato virale.

During Tchaikorskys 5th symphony at the LA Philharmonic last night, apparently, a woman had a full-body orgasm just from the music. It was recorded. pic.twitter.com/uLJIGvJ3yQ

— Macrodosing (@MacrodosingPod) May 1, 2023