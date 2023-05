Il bel gesto del “Circolo Cral” Banca Monte dei Paschi di Reggio Calabria per il piccolo Mario

StrettoWeb

“Abbiamo deciso come Circolo Cral della Banca Monte dei Paschi di Reggio Calabria di donare quanto ottenuto dalla campagna di Pasqua 2023 alla Campagna di Raccolta Fondi a favore di Mario. Il figlio di Manuela coraggiosa Mamma che sta lottando per tenere in vita e trovare delle cure per il piccolo di pochi mesi affetto dalla sindrome di Chops“. È quanto si legge in una nota del Circolo Cral della Banca Monte dei Paschi di Reggio Calabria.

“Abbiamo scoperto della raccolta fondi su un post sui social di un nostro collega. – si legge nella nota – È bastato poco affinché ci si attivasse nella raccolta di un piccolo aiuto, che vuole essere però solo un modo per rialzare il volume e l’attenzione sulla Campagna che alcune settimane fa ha visto la partecipazione di molti cittadini. Spesso però per la rapidità con la quale viviamo la vita, le decisioni e i fatti del giorno rischiamo di dimenticare cose importanti.

Donare, quanto possiamo è una di queste. Lo abbiamo fatto versando la somma raccolta e continuiamo a chiedere di aiutare e aiutarci a far conoscere la storia del piccolo Mario e della sua coraggiosa famiglia. È importante sostenersi e soprattutto porre le basi scientifiche per delle scoperte che domani potranno servire alla comunità. “Non nobis solum nati sumu”s – Non solo per noi stessi stiamo nati diceva Cicerone e la nostra associazione ha fatto di questo motto un suo principio cardine.

Ringrazio – conclude Umberto Primo Sinicropi, presidente del Circolo – per la partecipazione tutto il consiglio direttivo del Circolo Cral Mps di Reggio Calabria e tutta la famiglia di iscritti che, ancora una volta, ha dimostrato attenzione e cuore verso gli altri. A tutti i cittadini chiediamo di aiutare Mario e di diffondere il messaggio che donare agli altri fa sentire bene anche noi stessi“.