Domani a Bagnara Calabra il 1° slalom in ricordo di Pasquale Cammareri

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo gli ottimi risultati ottenuti lo scorso week end da Giuseppe Messina e Giovanni Greco allo slalom di Novara di Sicilia e da Giuseppe Aragona e Nino Germanò alla gara di Fasano che ha purtroppo visto il bruttissimo incidente capitato al nostro Totò Lipari per il quale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e pertanto gli auguriamo una veloce ripresa ed un prestissimo ritorno alle gare, in questo fine settimana, la scuderia PILOTI PER PASSIONE organizza il 1° slalom della provincia di Reggio Calabria.

La gara, fortemente voluta dalla famiglia del compianto Pasquale, persona di eccellenti e rare qualità umane e sportive che tanto ha dato e dimostrato seppure in un solo hanno di gare ma che sicuramente tantissimo avrebbe dato a tutti quelli che hanno ed avrebbero avuto rapporti con lui, ma evidentemente il destino ha avuto altri programmi. Così il 1° slalom di Bagnara Calabra, seconda tappa del Challenge Slalom Calabria 2023 ed iniziale appuntamento del 1° campionato della città Metropolitana di Reggio Calabria, inaugura le gare in provincia di Reggio Calabria, inserita nel ricchissimo panorama di gare regionali.

Tutto pronto quindi per questo evento organizzato dalla segreteria, guidata in modo insostituibile da Francesca Elisa Denisi che si occupa a 360 gradi anche delle problematiche burocratiche di tutti i piloti e dal gruppo organizzativo della scuderia coadiuvato da Ciccio Cammareri a sua volta appoggiato da tanti appassionati locali. Circa 60 gli iscritti provenienti anche da Sicilia e Campania pronti a darsi battaglia su un tracciato reso perfetto dalla sapiente, insostituibile, sempre disponibile e professionale opera dell’ANAS. Undici postazioni di rallentamento, quattro capi posto, e 2.000 mt di percorso per una giornata di divertimento e per ricordare l’amico Pasquale.

Un ringraziamento va alla Prefettura, Questura, Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e comune di Bagnara Calabra a cui sono stati chiesti i patrocini e per avere concesso i nulla osta e quindi rendere possibile la realizzazione della manifestazione sicuramente arricchita in modo spettacolare dai piloti, veri protagonisti di questi eventi e a quanti lavorano e collaborano in questo senso. E la scuderia PILOTI PER PASSIONE CON 24 piloti presenti mira sempre ai gradini più altI del podio tentando di bissare il risultato dello slalom di Amendolara, prima gara del Challenge Salom Calabria 2023 organizzata da ASA Castrovillari di Massimo Minasi. La strada Bovalino-Bagnara SP2 1 sarà chiusa al traffico domenica 21 Maggio dalle ore 08,00 alla fine della manifestazione come da ordinanza prefettizia.