Dl Ponte, Siracusano: “con questa opera riscriviamo la storia”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera dei deputati hanno dato il via libera al decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina, e domani il testo del provvedimento inizierà il suo percorso in Aula a Montecitorio. In questi giorni è stato fatto un importante lavoro di approfondimento e adesso siamo pronti ad approvare velocemente il dl in questo ramo del Parlamento. Il governo Meloni – con il ministro Salvini e con l’apporto determinante di Forza Italia – punta sulle infrastrutture, e con questa grande opera vuole scrivere una pagina storica per la Sicilia, per la Calabria e per l’intero Paese. Avanti, con decisione, con senso di responsabilità, e con la forza del chiaro mandato popolare che ci hanno consegnato i cittadini lo scorso settembre”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.