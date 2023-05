Dl Ponte, Siracusano: “opera indispensabile”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Il decreto Ponte è stato approvato dall’Aula del Senato, ed è dunque ufficialmente legge dello Stato. Una bella notizia per l’Italia, per la Sicilia e per la Calabria. Adesso il governo è pronto ad ingranare la quarta per iniziare i lavori entro il 2024 e per dare al Paese un’infrastruttura indispensabile per proiettarci nel futuro“. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

“Da messinese ringrazio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro per le Infrastrutture e i trasporti, Matteo Salvini, e soprattutto il presidente Silvio Berlusconi, che da visionario della politica e della società aveva già anni fa avviato quest’opera straordinaria, bloccata soli dall’ottusità della sinistra. Adesso si volta pagina, ed oggi abbiamo scritto un’importante pagina di storia”, conclude Siacusano.