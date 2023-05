Disagi sull’A2, rallentamenti per forte nebbia tra Scilla e Bagnara | FOTO

StrettoWeb

Disagi e rallentamenti da questa mattina si stanno registrando sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, in particolare nel tratto dallo svincolo di Scilla a quello di Bagnara Calabria, e anche oltre, fino a Palmi. I fitti banchi di nebbia non sono rari in zona, ma quelli di oggi erano particolarmente intensi, come è possibile vedere dalle foto nella gallery scorrevole in alto. Veicoli rallentati, molti dei quali percorrevano l’autostrada con le quattro frecce accese.

Numerosi automobilisti hanno segnalato persino fitta nebbia in due delle gallerie tra Bagnara e Scilla. Disagi anche allo svincolo di Bagnara, sia verso Bagnara Calabra che verso Sant’Eufemia d’Aspromonte. Sulla Sp2, in particolare, per la mancanza di segnaletica orizzontale i disagi si sono trasformati in veri e propri pericoli per gli automobilisti di passaggio.