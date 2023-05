Deteneva una pistola clandestina, donna dell’hinterland cosentino ai domiciliari

StrettoWeb

Controlli serratissimi nell’hinterland cosentino, dove le Forze dell’Ordine stanno operando con massima attenzione per combattere contro i reati di spaccio e detenzione. Durante uno dei suddetti controlli, la Compagnia di Cosenza ha arrestato ieri sera una donna di 54 anni di Mendicino, per presunta detenzione illegale di un’arma da sparo. I militari, a seguito di una perquisizione personale e presso l’abitazione della donna, hanno infatti ritrovato una pistola calibro 6.35 con sei cartucce, con matricola abrasa. La 54enne quindi, su disposizione della Procura di Cosenza, è stata sottoposta ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.