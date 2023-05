Desiderio Garufo, l’uomo promozioni (ben 9): l’ex Reggina festeggia il record con la sua Akragas

StrettoWeb

Vuoi una promozione? Esprimi il Desiderio: chiama Garufo! Potrebbe essere un simpaticissimo spot pubblicitario. Motivo? Rispecchia la realtà. L’ex Reggina Desiderio Garufo, infatti, ha centrato quest’anno la nona promozione della sua carriera. Lo ha fatto con l’Akragas, la sua Akragas (lui è nativo di Grotte), allenata tra l’altro da Nicola Terranova, fratello del difensore amaranto Emanuele. La compagine di Agrigento ha ottenuto il salto in Serie D.

Garufo a Reggio Calabria c’è stato un anno solo, ma i tifosi lo ricordano abbastanza bene: instancabile motorino di fascia, ha arato la sua zona di competenza per un girone intero come quinto di destra nel 3-4-1-2 di Toscano. Risultato? La promozione, ovviamente. “Dopo tanto tempo volevo condividere con tutti voi, un record Nazionale, un record Siciliano, un record per il mio paese Grotte, un record delle vostre splendide città. Grazie sempre di Tutto”, ha scritto sui social Garufo, rivendicando questo importante record.