Depurazione in Calabria: Occhiuto e Minenna incontrano i sindaci

Domani, martedì 23 maggio, alle ore 10.30, presso la Sala Verde della Cittadella di Catanzaro, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, l’assessore all’Ambiente, alle Partecipate, alla Programmazione unitaria e ai Progetti strategici, Marcello Minenna, e il direttore generale Salvatore Siviglia, incontreranno i sindaci dei Comuni interessati dalle operazioni di monitoraggio del Dipartimento Ambiente sulla depurazione, per fare il punto sulle attività e sulle iniziative messe in campo dalla Regione in questi mesi e per le prossime settimane.