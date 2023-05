Crotone: le canzoni di Rino Gaetano illumineranno le vie della città

StrettoWeb

Sono stati i cittadini a scegliere, attraverso un sondaggio lanciato dall’amministrazione Comunale, sulla pagina ufficiale “Città di Crotone” e sulla pagina Instragram, i versi luminosi che arricchiranno strade cittadine. In migliaia hanno partecipato al sondaggio scegliendo tra quattro proposte dell’amministrazione le due che saranno oggetto dell’iniziativa “Luci d’Autore”, inserita nell’ambito del progetto Visit Crotone. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, presso la Casa della Cultura, dal sindaco Voce, dal vice sindaco Sandro Cretella e da Tiziano Corbelli direttore artistico di “Luci d’Autore”

Lo scorso marzo l’amministrazione propose ai cittadini quattro testi e la scelta non poteva che cadere su Rino Gaetano al quale il Comune ha già dedicato il murale di Jorit nel quartiere 300 alloggi, diventato ormai una vera e propria icona. I testi proposti erano tratti da “Il cielo è sempre più blu”, “Sfiorivano le viole”, “Ad esempio a me piace il Sud” e “A mano a mano” nella versione del cantautore crotonese entrata nel cuore dei crotonesi.

Oggi sono stati rivelati i versi scelti dai cittadini: sono quelli tratti da “Il cielo è sempre più blu” e “A mano a mano”. Sono stati svelati anche i luoghi dove verranno installati i versi luminosi: via Raimondi e via Vittorio Emanuele, in pieno centro storico. Il giorno in cui saranno inaugurate, il prossimo 10 giugno, sarà anche un momento di festa per ricordare ed omaggiare il cantautore crotonese con il concerto della Khatmandu Band e con le note delle più belle canzoni di uno dei più grandi poeti moderni.

“Oggi parliamo di bellezza. La bellezza dei versi di Rino Gaetano ma anche della nostra città. Continuiamo un percorso finalizzato a valorizzare i luoghi come abbiamo fatto con il murale nel quartiere 300 alloggi e come faremo in altri quartieri della città”, ha detto il sindaco.“Installare opere luminose non significa solo arricchire e rendere maggiormente accoglienti le strade cittadine ma in questo caso anche rendere omaggio ad un grande artista come Rino Gaetano. I suoi versi sono diventati un vero manifesto della nostra città e abbiamo ritenuto giusto ricordarlo attraverso la sua poesia. La grande partecipazione popolare al sondaggio dimostra che le sue canzoni sono entrate nel cuore dei crotonesi”, ha detto il vice sindaco Cretella.

Il direttore artistico Tiziano Corbelli, reduce da New York, si è detto felice di realizzare un’opera dedicata a Rino Gaetano sottolineando la grandezza del messaggio del cantautore crotonese. Corbelli ha realizzato le sue innovative opere in tante città come Napoli e Bologna ma anche all’estero dove è conosciuto ed apprezzato per l’eleganza e la delicatezza con la quale cura ogni dettaglio.