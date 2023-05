Crollo ponte di Longobucco: icontro decisivo al Mit con il Ministro Salvini

StrettoWeb

Un incontro decisivo, quello di stamane a Roma tra il Ministro Salvini e i sindaco di Longobucco, Giovanni Pirillo, e di Mirto-Crosia, Antonio Russo. I primi cittadini, in rappresentanza di quella porzione di Calabria rimasta isolata a seguito del crollo del viadotto “Ortiano 2” sulla Sila-Mare, hanno chiesto un intervento da parte del Governo per risolvere questioni di primaria importanza: la messa in sicurezza delle infrastrutture, il ripristino delle comunicazioni nell’hinterland cosentino e, più in generale, un sostegno ai cittadini delle comunità colpite. Presenti in videocollegamento anche l’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi e i tecnici del Mit.

L’esito dell’incontro al Mit

I risultati dell’incontro, al momento proficuo, sono stati così riassunti dal Sindaco Antonio Russo: “Anas manderà un proprio delegato direttamente da Roma alla Calabria per velocizzare gli approfondimenti. Prima di tutto, però, sarà necessario consentire alla Procura di Castrovillari di chiudere l’inchiesta aperta dopo il crollo e fare chiarezza e piena luce. Nel frattempo il Ministro ha assunto l’impegno a reperire i fondi per la ricostruzione del tratto crollato e, in prospettiva più ampia, a completare il tracciato fino alla Statale 106. Già lunedì Anas farà un sopralluogo tecnico per quantizzare la spesa necessaria alla ricostruzione della strada e per avviare un’attività di ripristino e messa in sicurezza della Statale 531 da Cropalati a Mirto Crosia“.

La soddisfazione del Sindaco Pirillo

Dello stesso parere il Sindaco di Longobucco Pirillo, che ha così commentato l’esito della discussione: “Partenza alle prime luci dell’alba e mattinata piena di speranza per la mia comunità di Longobucco.

Dopo aver raggiunto la città di Roma […] ho incontrato il Ministro alle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Un incontro proficuo, come ben speravamo. Continuerò pertanto, con la mia squadra, a tenere alta l’attenzione sulla nostra viabilità. Intanto grazie a tutti per la vicinanza manifestata nell’ultimo periodo”.

Furgiuele presente all’incontro: “esito positivo”

Presente all’incontro, oltre al Commissario Regionale Lega Giacomo Saccomano, anche il Deputato Domenico Furgiuele che ha così commentato la riunione al Mit, rimarcando le parole di Russo. “L’Anas manderà un proprio delegato direttamente da Roma alla Calabria per velocizzare gli approfondimenti e le misure da adottare in conseguenza del crollo del ponte di Longobucco, e per migliorare la viabilità nel tratto Sila-mare. Nel corso della sessione di confronto odierna si è lavorato anche all’aggiornamento del Progetto Pinqua da 98 milioni per Lamezia Terme, con call con l’assessore comunale Francesco Stella“.