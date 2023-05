Cosenza al bivio: salvezza o playout. Tutte le combinazioni

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un altro anno di passione. Un altro finale di passione. E anche un altro playout? O forse no? Il Cosenza si prepara agli ultimi 90 minuti dell’ennesima stagione intensa, fatta di alti e bassi, di partenze incoraggianti, di sconforto, di cambio allenatore e di rincorsa nell’ultima parte di annata. La vittoria nel rocambolesco derby contro la Reggina è stata la scintilla in un momento drammatico. Ora però la squadra di Viali si trova a un bivio: salvezza diretta o playout. Difficile, a dir la verità, la permanenza senza passare dagli spareggi; più probabile il doppio scontro come fu l’anno scorso contro il Vicenza.

Nel calcio, però, tutto è possibile e non è quindi da escludere che i rossoblu possano fare scacco matto. Il destino non è però nelle mani del Cosenza, a cui toccherebbe battere la corazzata Cagliari e sperare in una serie di risultati favorevoli. Andiamo a vedere tutte le combinazioni possibili.

Cosenza, le combinazioni per salvezza o playout

Queste le combinazioni, tra salvezza diretta o playout. Non ci sono, infatti, possibilità di retrocessione, in quanto il Perugia dista quattro punti. In caso di spareggio l’avversario sarà il Brescia, già affrontato qualche mese fa in Lombardia (sconfitta per 2-0), oppure il Perugia.

IL COSENZA SI SALVA DIRETTAMENTE SE:

Vince contro il Cagliari e il Cittadella perde contro il Como;

Non c’è alcuna altra possibilità di salvezza diretta. In caso di vittoria del Cosenza, e di pareggio del Cittadella, le due squadre arriverebbero entrambe a 43 punti, ma i veneti sono avanti nella differenza reti generale (per punti e gol negli scontri diretti è parità totale). Stesso discorso in caso di vittoria del Cosenza e di sconfitta della Ternana. Entrambe a 43 ma Ternana avanti nella differenza reti, considerando la parità assoluta per punti e gol negli scontri diretti;

Stesso discorso in caso di arrivo a pari punti (43) per tutte e tre, e cioè Cosenza, Cittadella e Bari. La classifica avulsa infatti vede il Cosenza ultimo.

IL COSENZA ARRIVA AI PLAYOUT DA 16ª SE:

Vince contro il Cagliari e il Cittadella non perde contro il Como;

Pareggia contro il Cagliari e il Brescia non vince a Palermo;

Perde contro il Cagliari e il Brescia perde a Palermo.

IL COSENZA ARRIVA AI PLAYOUT DA 17ª SE:

Pareggia contro il Cagliari e il Brescia vince a Palermo;

Perde contro il Cagliari e il Brescia pareggia a Palermo. In questo caso entrambe arriverebbero a 40 ma il Brescia è avanti negli scontri diretti.

Ricordiamo che, in caso di playout, giocare da 16ª comporta qualche vantaggio in più, ovvero la gara di ritorno in casa e la possibilità di salvezza con due pareggi o con parità di reti nelle due sfide. Compito del Cosenza è dunque provare a salvarsi direttamente o, quantomeno, limitare i danni.