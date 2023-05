Cosenza: rinnovato il contratto per i lavoratori dell’azienda “Ala”

StrettoWeb

Rinnovato il contratto di secondo livello per i lavoratori dell’azienda “Ala” Srl di Lattarico. La sottoscrizione del rinnovo è avvenuta lo scorso 4 maggio negli uffici della Confindustria di Cosenza. All’incontro erano presenti Francesco Paolo Fantini e Luigi Antonio Antonetti, in rappresentanza di “Ala” Srl. Pierpaolo Mottola in rappresentanza di Confindustria, Giuseppe De Lorenzo per la Fillea Cgil, Francesco Garritano per la Filca Cisl e Maria Elena Senese per la Feneal Uil, e i rappresentanti sindacali aziendali (Rsa) Roberto Pisani, Raffaele Sparano, Carmine Guido e Renato Lanzilotta. Nel corso della riunione le parti presenti hanno deciso, di comune accordo, di definire l’accordo di rinnovo della contrattazione di secondo livello avente quale oggetto:

1. Riconoscimento di buono pasto/ticket restaurant;

2. Premio di risultato annualità 2024/2026;

3. Fringe benefit.

“L’accordo è stato raggiunto – ha dichiarato, con soddisfazione, Giuseppe De Lorenzo per la Fillea Cgil, Francesco Garritano per la Filca Cisl e Maria Elena Senese per la Feneal Uil – dopo una lunga, estenuante e serrata trattativa. Un accordo che porterà nelle tasche dei lavoratori di Srl un aumento mensile di circa 200 euro netti. Ringraziamo tutti i lavoratori che hanno sostenuto la battaglia portata avanti e che ci ha permesso di raggiungere un lusinghiero risultato in una delle più importanti aziende della provincia di Cosenza per quanto riguarda la produzione di laterizi. L’accordo – hanno inteso sottolineare, altresì, i rappresentanti delle tre sigle sindacali di categoria – vede un importante avanzamento non solo dal punto di vista economico, ma anche normativo. Vengono, infatti, previsti – hanno evidenziato Giuseppe De Lorenzo, Francesco Garritano e Maria Elena Senese – miglioramenti sia per quanto riguarda la sicurezza, con impegno sulla formazione continua, sia per quanto riguarda il welfare aziendale, con possibilità di futuri miglioramenti per i lavoratori e le loro famiglie”.