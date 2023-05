Cosenza, tenta una rapina al supermercato del paese: arrestato pregiudicato ad Amendolara

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un tentativo di rapina che poteva finire peggio: è accaduto pochi giorni fa ad Amendolara, in provincia di Cosenza, durante l’orario di chiusura di un noto supermercato del paese. Un 23enne del posto, coperto da un passamontagna, si è palesato alla casse del negozio per riscuotere i guadagni della giornata, già in fase di conteggio da parte del titolare. Dopo una prima colluttazione, il ragazzo ha tirato fuori una pistola minacciando l’uomo ma l’allarme, dalle prime ricostruzioni, era già stato lanciato. I Carabinieri della sezione di Roseto Capo Spulico si sono precipitati sul posto e, nell’immediato, hanno rintracciato e bloccato il colpevole. La pistola, secondo le prime ricostruzioni, era un’arma giocattolo e il 23enne, dopo l’identificazione, è stato accertato come soggetto già noto alle forze dell’ordine, scarcerato qualche giorno prima dopo un primo arresto nello scorso aprile. Il giovane quindi, è stato condotto nuovamente in carcere secondo la decisione emessa dalla Procura locale.