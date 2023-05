Cosenza: lavori di manutenzione nella galleria “Crocetta” sulla SS107

StrettoWeb

A partire da lunedì, Anas eseguirà gli interventi programmati per il rifacimento della pavimentazione all’interno della galleria ‘Crocetta’, lungo la strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, tra i territori comunali di San Fili e San Lucido, in provincia di Cosenza.

Al fine di poter eseguire i lavori in sicurezza e minimizzare i disagi alla circolazione stradale, a partire da lunedì e fino a mercoledì 10 maggio, sarà predisposta la chiusura in esclusivo orario notturno (dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo) dal km 10,050 e 11,250. Il traffico veicolare sarà deviato lungo la strada provinciale 35. Lungo il tratto interessato dalle lavorazioni sarà in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30km/H.

