Ennesimo incidente nel territorio di Cosenza: il sinistro è avvenuto sull’autostrada A2, all’altezza di Montalto, in direzione Salerno. Una donna, alla guida della vettura, ha perso il controllo del mezzo sbandando e finendo fuori la carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per prestare soccorso alla conducente, ferita solo lievemente. Presenti anche Anas e Polizia Stradale per gli accertamenti del caso.