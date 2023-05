Cosenza, atti intimidatori in centro: in fiamme un bar della città

StrettoWeb

I controlli nella città di Cosenza continuano a ritmo serrato per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e il dilagare di atti criminali. La scorsa settimana, già un ristorante di via Piave era stato vittima di atti intimidatori, e all’alba di ieri si è ripetuto lo stesso fattaccio. Un bar di via Vittorio Veneto, vicino alle poste centrali della città, ha preso improvvisamente fuoco nella parte dell’ingresso, creando timore nei residenti. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno estinto le fiamme. Giunti sul posto anche i Carabinieri della sezione radiomobile per accertamenti sulle dinamiche dell’accaduto. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un chiaro atto doloso e intimidatorio, da chiarire grazie alla presa in esame delle immagini di videosorveglianza.