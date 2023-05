Corigliano-Rossano: sopralluogo con Calabria Verde lungo i torrenti del territorio

StrettoWeb

Nella mattinata di oggi – lunedì 29 maggio 2023 – con il Direttore di Calabria Verde, Giuseppe Oliva, l’ingegnere Ciocci, il sindaco Flavio Stasi, il consigliere di maggioranza Cesare Sapia e il responsabile della Protezione Civile Comunale, architetto Le Pera sono stati effettuati una serie di sopralluoghi lungo i torrenti Colagnati, Celadi, Crati e San Mauro. Grande l’attenzione posta, anche dopo gli eventi meteo degli ultimi periodi, sugli alvei e gli argini.

“Questa mattina, per proseguire il percorso di mitigazione del rischio idrogeologico, insieme al Direttore di Calabria Verde, Giuseppe Oliva, abbiamo effettuato una serie di sopralluoghi sul territorio. Grazie alla convenzione con Calabria Verde si stanno realizzando interventi importanti di pulitura che contribuiscono alla sicurezza della città. Interventi forse invisibili ma, vi assicuro, importanti – ha affermato il sindaco Flavio Stasi – le prossime priorità sono il San Mauro (era un torrente, oggi è una foresta) ed il ripristino di alcune opere sui torrenti presso i quali si è registrata la piena alcuni mesi fa. L’incontro è stato anche l’occasione per parlare della manutenzione dell’argine destro del Crati, condividendo l’esigenza di trovare gli strumenti per garantire la manutenzione sistematica dell’argine, senza la quale il Crati resta una bomba ad orologeria. Una bomba che evidentemente va disinnescata, andando oltre i grovigli normativi e con la collaborazione tra tutte le istituzioni. I rischi di quest’epoca, caratterizzata da fenomeni climatici imprevedibili, non si possono azzerare totalmente, ma l’attenzione dell’Amministrazione su questo tema è stata e resta costante”.