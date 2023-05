Corigliano-Rossano, scontro tra due auto: 50enne operata d’urgenza

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ancora un altro incidente stradale in Calabria, questa volta a Corigliano-Rossano. Il sinistro è avvenuto ieri sera intorno alle 21, sulla strada che collega la zona di Corigliano con Schiavonea. Nello scontro coinvolte due auto, dove sono rimasti feriti entrambi i conducenti. Nello specifico, una donna di 50 anni, di origine russa, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale locale per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, presenti anche i Carabinieri della sezione di Corigliano-Rossano per gli accertamenti del caso. Avviate anche le indagini per risalire alla dinamica dell’incidente, grazie anche alle informazioni rilasciate dai testimoni oculari presenti al momento dell’accaduto.