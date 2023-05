Corigliano-Rossano: estorsione ai danni di un commerciante, due arresti

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Condannati per reati di estorsione e associazione a delinquere. È questa la sentenza emessa dal GUP di Catanzaro Esposito, ai danni di due imputati della zona di Corigliano Calabro. La vicenda ha iniziato lo scorso anno, nel 2022, quando i due imputati, già noti alle forze dell’ordine, hanno fatto ingresso nel negozio di un noto commerciante del posto cercando di estorcergli del denaro perché, come loro stessi hanno spiegato, “è così che si fa e basta“. Il negoziante, dal canto suo, non ha accettato questo tipo di soprusi e ha immediatamente denunciato i fatti presso le forze dell’ordine. Avviate le indagini, tramite la ricostruzione seguita dal procuratore Riello della Dda di Catanzaro, i due sono stati identificati e, accertata la loro colpevolezza, condannati rispettivamente a 5 anni 6 mesi e a 4 anni e 5 mesi di reclusione. I due pregiudicati dovranno inoltre pagare un risarcimento danni alla parte lesa e all’associazione antiracket Lucio Ferrami.