Cooper, il cane che ha percorso 64 chilometri per tornare dal padrone che lo aveva abbandonato

Il cane è il miglior amico dell’uomo. Può sembrare una frase fatta, ma racchiude il senso più vero dell’amicizia e della lealtà: un cane, in qualunque circostanza, ti sarà sempre fedele. La storia di Cooper, il golden retriever irlandese che sta diventando virale sui social, è la prova che un cane, comunque vada, ti amerà per sempre. Cooper, che viveva in canile, era stato da poco adottato da Nigel Fleming, un fotografo di Dungannon, nell’Irlanda del Nord. Un cane mansueto, ottimo per fare compagnia al suo altro Golden Retriever Molly. Dopo i primi giorni a casa, sembrava che i due pelosi andassero d’accordo, così come Nigel e Cooper, il cui rapporto appariva sempre più saldo.

Ma una sera, durante una passeggiata, Cooper ha fatto perdere le sue tracce. Il nuovo padrone lo ha cercato in lungo e in largo per tutta la contea, chiedendo aiuto al popolo di Internet attraverso vari post social. Ed è stato proprio questo “passaparola virtuale” che ha riportato a casa Cooper, dopo un’insolita – e amara – scoperta: il cagnolone si era messo alla ricerca del suo vecchio padrone, non capendo che fosse stato abbandonato. Impavido, ha percorso ben 64 chilometri tra strade e foreste per 27 giorni, riuscendo quindi a fare ritorno alla città dov’era cresciuto da cucciolo, a Tobermore nella contea di Londonderry.

L’istinto – e l’amore – hanno prevalso e Cooper ha sfidato tutto e tutti per ricongiungersi con la sua vecchia vita, anche se l’epilogo è stato dolce amaro: il cane, nonostante l’eroica impresa, è comunque ritornato alla sua “seconda” casa da Nigel, ma siamo sicuri che, col tempo, i due riusciranno a costruire un rapporto bellissimo e a ricreare la complicità, esclusiva, che esiste solo tra cane e umano.