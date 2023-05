Conte mette i puntini sulle i con Schlein: “sì al dialogo, ma non mancateci di rispetto”

StrettoWeb

“Siamo all’inizio e non mi permetto di dare patenti e voti sul suo operato. Sono sicuro che su alcuni temi, ad esempio sul salario minimo, le sensibilità di Schlein possono essere compatibili con le nostre. Su altre, come noto, viaggiamo su binari differenti: dalla guerra alla questione dell’inceneritore“. E’ quanto dichiarato dal leader M5S Giuseppe Conte in un’intervista a ‘La Repubblica’.

Il Pd resterà un avversario politico? “Sarà anche cambiata la segreteria dem ma non è cambiato il nostro approccio: le intese si fondano su progetti comuni, su idee. C’è un dialogo con Schlein ma deve essere chiaro a tutti che per noi non contano gli incontri di vertice ma le convergenze concrete sui temi, sui territori. E visto quel che è accaduto di recente, non permetteremo mai al Pd di mancarci di rispetto”.