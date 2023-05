Conte: “dal M5s progetti concreti per rilanciare la Sicilia”

StrettoWeb

“In queste elezioni siciliane continuiamo il nostro percorso politico per rilanciare questa terra con progetti concreti, sostenibilità, ambiente, diritti sociali, opportunità di lavoro e prospettive per i giovani che non vadano via, utilizzare i soldi del Pnrr che questo Governo sta sprecando“. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte a Trapani, prima tappa di una ‘due giorni’ di campagna elettorale per le amministrative in Sicilia, dove si vota il 28 e il 29 maggio prossimi. Il movimento a Trapani sostiene il candidato a sindaco Francesco Brillante, che era con Conte al mercato settimanale di Piazzale Ilio, con il coordinatore regionale del M5S Nuccio di Paola.