La Consulta Regionale dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro incontra l’ass. Calabrese

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La Consulta Regionale dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro, coordinata dal Presidente del CPO di Reggio Calabria, Flaviana Tuzzo, ha incontrato l’assessore regionale al lavoro, Giovanni Calabrese. Un momento di confronto svolto in un clima di massima disponibilità ed attenzione da parte dell’assessore e dell’ente regionale e nel corso del quale, oltre ad un focus incentrato a far conoscere meglio la categoria, ci si è soffermati sulla proposta di legge in itinere volta ad aggiornare la normativa (che risale al 2001) riguardante mercato del lavoro e relative politiche attive, così da modernizzare, coordinare, regolamentare il sistema delle politiche del lavoro, la formazione, l’apprendimento permanente, il sostegno all’autoimpiego con il coinvolgimento dei CPI regionali, dell’ANPAL servizi, dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive, di INPS, INAIL, Ispettorato Territoriale ed anche della Fondazione Consulenti per il Lavoro.

Si tratta di un percorso atteso che la categoria dei CdL ha accolto favorevolmente. Nelle more degli articolati, pur prevedendo una serie di altri attori e la partecipazione, appunto, della Fondazione, non viene invece cristallizzata la presenza dei Consulenti del Lavoro, nell’ottica di un loro intervento ai tavoli di determinati processi. Proprio in tale contesto, ed in considerazione del fatto che si parli di esperti in senso generale, s’inserisce la riunione tenuta con l’esponente della Giunta regionale.

Partendo dal presupposto del giusto coinvolgimento della Fondazione per quanto riguarda la parte operativa, si è messo in evidenza il ruolo di supporto che i Consulenti del Lavoro possono rivestire in forza delle importanti competenze acquisite in questi ultimi vent’anni di esperienza sui territori, fornendo uno strutturato sostegno alla Regione, aiutando anche, ad esempio, nel miglioramento delle leggi o dei bandi che si redigeranno.

“Inoltre – dichiara Flaviana Tuzzo – vorremmo riprendere il tavolo che era stato avviato con la vicepresidente Giuseppina Princi che in quel periodo deteneva la delega al lavoro, per ricominciare a parlare di certificazione di genere, uno dei temi ai quali riserviamo seria attenzione“.

Tornando al meeting con Giovanni Calabrese, la Consulta rimarca l’interesse e l’intento collaborativo del titolare dell’assessorato rispetto le tematiche affrontate che dovrebbero essere al centro di un nuovo appuntamento da tenere tra qualche settimana così da intessere un percorso che guardi ad iniziative concrete per il mercato del lavoro regionale. Da parte dei Consulenti del Lavoro, quindi, piena disponibilità a porsi come interlocutori in grado di assicurare una competenza tecnica all’ambito, alle azioni politiche ed anche all’Osservatorio per il mercato del lavoro e ai CPI.

“Già – conclude dunque Tuzzo – come CPO di Reggio abbiamo in essere ampia partecipazione con Anpal e con il CPI tramite un protocollo che ha l’obiettivo di ricercare i fabbisogni di competenze delle aziende, perché spesso, così come riferito pure all’assessore, si bandiscono corsi di formazione per figure e titoli poi non spendibili sul mercato che contraddistingue il nostro contesto socio-economico. In questo modus operandi rientrano anche gli incontri che teniamo nelle scuole per migliorare la formazione dei ragazzi parlando loro di lavoro e riuscire a fare incrociare l’offerta con le schede fabbisogno incamerate: attività che in parte si concretizzerà in un evento che il 5 giugno sarà ospitato dalla Città Metropolitana durante il quale, tra le altre iniziative, si potranno sostenere veri e propri colloqui“.