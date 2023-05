Consigliere comunale stroncato da malore: era a bordo della sua mountain bike

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Era giunto in ospedale già in gravi condizioni a seguito di un malore improvviso, e poco dopo è morto. Un ciclista di 54 anni, Roberto Revelli, si è sentito male ieri durante un’escursione in mountain bike a Villar San Costanzo (Cuneo). L’allarme è stato lanciato da altri presenti sul posto, poco dopo le 12. L’uomo ha perso subito conoscenza. Immediato l’intervento di un’eliambulanza con una squadra del soccorso alpino di Dronero. Gli operatori sanitati giunti sul posto hanno avviato le prime manovre di rianimazione. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale.

Roberto Revelli era molto noto nel cuneese. Ordinario al Politecnico di Torino per il dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del territorio e delle infrastrutture, Revelli era anche consigliere comunale di maggioranza a Saluzzo (Cuneo), presidente della commissione urbanistica. Nel 2014 era morto il fratello Andrea, di 34 anni, a causa di un incidente alpinistico in Valle Maira.