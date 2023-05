Confindustria Reggio Calabria: presentato l’OSM Talent

StrettoWeb

Ieri 24 maggio presso la sede di Confindustria Reggio Calabria è stato presentato l’OSM Talent, una tecnologia sviluppata da OSM Edu e OSM Group. Erano presenti per Confindustria il vicepresidente Giuseppe Febert, il Presidente di Confindustria giovani Salvo Presentino, la dott.ssa Simona Mazzaferro e per OSM Calabria Sud Davide Albanese e Roberto Riolo.

Le aziende hanno bisogno di giovani di talento, ma soprattutto giovani felici di fare impresa nella loro terra. Il Talent, che affianca l’attività di orientamento delle scuole, è un valido strumento per l’imprenditore poiché aiuta i giovani a individuare i propri talenti sui quali puntare, eccellere e prosperare.

L’obiettivo è quello di mettere i giovani nella condizione di conoscere quali sono i loro talenti e, eventualmente, su quali fronti è opportuno lavorare per diventare persone consapevoli, equilibrate e felici.

L’OSM Talent accompagna i ragazzi iscritti alla scuola superiore, aiutandoli a trasformare attitudini, passioni e talenti, in scelte professionali concrete, consapevoli e vincenti.

In questa attività sono stati coinvolti gli Imprenditori del nostro territorio che hanno scelto di avere una funzione sociale importante per i ragazzi e per il territorio attraverso l’adozione di una o più classi dei nostri Istituti scolastici a cui doneranno l’OSM Talent.

Ho sposato personalmente una grande meta che è diventata la mia meta aziendale e modus vivendi.

“I talenti della mia terra devono rimanere in Calabria e qui portare valore. Nessun ragazzo deve essere costretto a lasciare questa terra per lavorare altrove”. Il progetto di OSM Edu è stato scelto già da più di 200 scuole in Italia, 160 imprese e 6000 ragazzi della generazione Z. È una meravigliosa realtà presente in molte regioni d’Italia ed è la stessa possibilità che voglio dare anche ai giovani calabresi. Corrado Troiano, Direttore Generale di OSM Edu, ha creduto in me e gli sono grata. Porteremo il progetto a tutti gli studenti in Calabria e forniremo questo potentissimo strumento agli imprenditori, per consentire loro di avere persone centrate nel proprio ruolo. Il valore di tutto questo è inestimabile per i nostri ragazzi, per le nostre aziende, per la nostra terra.

Il mio ringraziamento va al Presidente di Confindustria l’ing. Domenico Vecchio che ha sposato senza alcuna esitazione il progetto insieme al direttore di Confindustria la dott.ssa Francesca Cozzupoli. Siamo certi che la fiducia accordataci sarà corrisposta attraverso i grandi risultati che presto diventeranno tangibili.