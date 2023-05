Elezioni Comunali: i NOMI dei candidati sindaco nei 33 comuni in provincia di Messina

StrettoWeb

Importante turno elettorale per le elezioni comunali in Sicilia il prossimo 28 e 29 maggio con numerose sfide in provincia di Messina. A Taormina sarà una grande lotta tra l’uscente Mario Bolognari, Cateno De Luca e Antonio D’Aveni. Ci sarà anche un quarto candidato sindaco, Alessandro Di Leo, in campo per guidare una seconda lista vicina all’ex sindaco di Messina. A Sant’Agata Militello sarà battaglia tra il sindaco uscente Bruno Mancuso e Paolo Starvaggi, già assessore dal 1999 al 2003, e Nicola Versaci.

A San Fratello la sfida sarà tra Mario Francesco Fulia, Nino Reitano e Giuseppe Princiotta. A San Teodoro è battaglia tra il sindaco uscente Valentina Costantino e Salvatore Agliozzo. A Capizzi si contenderanno la fascia di primo cittadino il sindaco uscente Giuseppe Leonardo Principato Trosso e Anna Laganga Senzio. A Militello Rosmarino i candidati sindaco sono Calogero Lo Re e Nino Mileti. A Montagnareale saranno tre i candidati, Salvatore Sidoti, Simone Natoli, e Massimiliano Magistro. A Castell’Umberto si sfidano Vincenzo Lionetto Civa, sindaco uscente, Valeria Imbrogio e Veronica Armeli. Ad Ucria si ripresenta il sindaco uscente Enzo Crisà contrapposto a Francesco Lanza. Corsa a due a Tusa tra Angelo Tudisca ed Arcangelo Longo.

A Pace del Mela si sfidano l’uscente Mario La Malfa, Angela Musumeci Bianchetti e Danilo Pagano. A San Filippo del Mela è battaglia tra il sindaco uscente Gianni Pino e Carmelo Capone. Sono due le liste presentate a Santa Lucia del Mela: una con a capo il sindaco uscente Matteo Sciotto e l’altra capitanata da Pasquale Rizzo. Ad Alì Natale Rao si ricandida a sindaco senza avversari: unico ostacolo sarà il quorum. A Roccafiorita il sindaco uscente Concetto Orlando punta al bis. L’altra lista è guidata da Giuseppe Occhino. Sono due i candidati a sindaco ad Alì Terme. A sfidare Tommaso Micalizzi sarà Agata Di Blasi.