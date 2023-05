Colpo al bancomat in Sicilia: sradicato con un escavatore, frutta bottino da 200 mila euro

StrettoWeb

I ladri lo hanno sradicato con un escavatore e si sono portati via lo sportello bancomat della filiale di un istituto di credito di Francofonte (Siracusa). Ad indagare sul colpo messo a segno durante la notte sono i carabinieri, che stanno provando a risalire agli autori del furto. Secondo le prime informazioni avrebbero incassato un bottino di circa 200 mila euro.

La banda avrebbe rubato l’escavatore ed in poco tempo è riuscita a scardinare lo sportello, incastonato in una parete della banca. Dopo il furto, hanno abbandonato il mezzo per poi scappare a bordo di alcune auto. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per ricostruire quanto accaduto e provare ad identificare i responsabili.