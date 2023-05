Collaborazione tra Belle Arti di Reggio Calabria e Film Commission, Minasi: “opportunità di lavoro per i giovani”

StrettoWeb

”Questa mattina un incontro molto importante a Reggio Calabria per ‘battezzare’ il protocollo di intesa siglato tra l’Accademia di belle arti di Reggio Calabria e la Calabria Film Commission, per l’avvio di una collaborazione proficua, che creerà certamente ottime opportunità di formazione e lavoro per i nostri giovani e di sviluppo per la nostra terra”. Così su Facebook la senatrice della Lega Tilde Minasi.

”Voglio ringraziare il commissario straordinario della film Commission Anton Giulio Grande – aggiunge – per l’attenzione che sta dimostrando verso Reggio, e il direttore dell’Accademia Piero Sacchetti per l’ottimo lavoro che sta portando avanti e con il quale stiamo preparando altri importanti progetti. Sono certa che riusciremo a conseguire ottimi risultati, quindi buon proseguimento di lavoro a entrambi”, conclude Minasi.