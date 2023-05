Cocaina nascosta nel quaderno del figlio, arrestata una coppia catanese

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un ingegnoso nascondiglio che non ha avuto gli effetti desiderati: una coppia del catanese è stata fermata durante un posto di blocco mentre transitava per Belvedere, in provincia di Siracusa, con un auto noleggiata. A tradirli, è stato il nervosismo della donna: la moglie infatti, stringeva a sé una borsa, creando sospetti nei militari che li hanno condotti in caserma. A seguito di una perquisizione veicolare e personale, hanno trovato un quadernone con disegni verosimilmente realizzati da bambini. La stranezza però, risiedeva nel peso del quaderno, troppo alto rispetto alla norma. Ed è proprio quella stranezza che ha portato i Carabinieri a fare l’incredibile scoperta: una pagina di cocaina pura e pressata, dal peso di 350 grammi. La coppia quindi, è stata arrestata: il marito si trova ora nel carcere di Cavadonna, mentre la moglie a Catania.