Cessione Messina dopo i playout? Spunta un’indiscrezione: “imprenditore interessato alla società”

Dopo la scorsa burrascosa settimana, per l’Acr Messina comincia quella più importante, che porterà all’andata dei playout in casa della Gelbison. Tutto rientrato in società, con il Presidente Sciotto che ha respinto le dimissioni di mister Raciti, rassicurandolo e sostenendolo in vista di questo finale di stagione, anche alla luce del percorso importante dei peloritani nel girone di ritorno, soprattutto per merito del tecnico.

Intanto, però, in attesa della doppia sfida salvezza, spunta un’indiscrezione direttamente da Lacasadic.com. “Un imprenditore romano del settore cinematografico – si legge – si sta muovendo in maniera decisa per rilevare la società. L’obiettivo sarebbe quello di strutturare un progetto solido e duraturo, al fine di riportare la squadra in breve tempo nelle categorie più alte”.

Non è la prima volta, negli ultimi tempi, che spuntano fuori voci di questo tipo relative a possibili interessamenti verso la società peloritana. Il club ha spesso smentito, nonostante la volontà del patron – pubblicamente manifestata mesi fa – di lasciare la mano per dare alla Messina calcistica un futuro migliore. Anche su questa vicenda, dunque, non mancheranno gli aggiornamenti.