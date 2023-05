Cessione Messina, il primo interessato esce allo scoperto: Fabio Mannino svela alcuni dettagli

StrettoWeb

Fuori il primo! Cominciano a spuntare i primi interessati ad acquisire l’Acr Messina. Qualche giorno fa, dopo l’annuncio shock del Presidente Sciotto, il Sindaco Basile – che si sta occupando della vicenda in prima persona – ha spiegato che le interlocuzioni proseguono e che si sono delle proposte.

Il primo a uscire allo scoperto è Fabio Mannino, a capo del suddetto gruppo. Siciliano, cresciuto Torino, ha interessi in Cina e a Dubai. Lo ha intervistato in esclusiva la Gazzetta del Sud: “Sono convinto di aver presentato al sindaco un’offerta molto concreta e consistente sul piano economico – ha detto – unitamente a tutte le garanzie sul piano morale e della solidità patrimoniale. Nella valutazione ci siamo spinti anche oltre sul piano del valore, non voglio ancora rivelare la cifra, ma posso certamente affermare che abbiamo molto valutato il potenziale futuro”.

“Al sindaco – prosegue – non ho fatto richieste se non di poter disporre a lungo termine degli impianti necessari per poter sviluppare la società, ho dato totale disponibilità a collaborare e manifestato il mio interesse ad investire in città ove ve ne fossero le condizioni. Ho presentato un progetto di sviluppo economico sul territorio cittadino. Mi corre l’obbligo di ringraziarlo per l’accoglienza che mi ha riservato”.

I contatti tra Sciotto e Mannino, che nel playout vittorioso contro la Gelbison era al San Filippo, vanno avanti da dicembre. Lui conferma tutto: “Sì, è tutto vero, confermo ed aggiungo che ho visto in televisione tutte le partite del Messina, pur se sono spesso in viaggio per lavoro. Ero in curva nel giorno più importante per la squadra, quello del match playout con la Gelbison, sono una persona che non ama mettersi inutilmente in mostra, c’era da soffrire ed il mio posto quel giorno mi sembrava nella curva in mezzo ai cori e le bandiere, ho saltato, cantato ed esultato, non nascondo anche una certa commozione al gol”.

“I tifosi sono una parte importante del “sistema calcio”, in curva ho visto una grande tifoseria che può sostenere categorie superiori, credo che vivere la partita in curva sia stato l’elemento che mi ha definitivamente convinto ad avanzare un’offerta molto seria”.

Di obiettivi non parla, ma “se verrà accettata la mia offerta non mi troverete impreparato. Garantisco che verrà scelto un allenatore per traguardi ambiziosi”.