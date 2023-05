Cessione Acr Messina, arrivano due proposte: “la prossima settimana sarà decisiva”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Qualcosa si muove. Ed è quello che i tifosi dell’Acr Messina si aspettavano dopo l’annuncio shock del Presidente Sciotto susseguente alla salvezza conquistata sul campo. Il sodalizio peloritano cerca acquirenti. A tal proposito, un interessante annuncio è arrivato direttamente dal Sindaco Basile, a cui la società è stata affidata dopo la volontà di cessione.

“Dopo una settimana di incontri – scrive Basile – oggi ho rivisto il presidente al quale ho notificato una proposta arrivata direttamente al comune per l’acquisto della squadra. Durante l’incontro il presidente mi ha confermato che oltre la proposta arrivata oggi, c’è un altro soggetto economico interessato. Ritengo che la settimana prossima sarà una settimana decisiva per il futuro dell’ACR Messina!”. Due proposte pervenute ad oggi, dunque, anche se al momento non trapelano ulteriori dettagli.