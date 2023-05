Cefalù: conclusi i lavori a Piazza Duomo

StrettoWeb

Torna fruibile da cittadini e turisti uno dei luoghi simbolo di Cefalù: piazza Duomo. Sono infatti stati portati a termine i lavori della nuova pavimentazione dell’area pedonale. Le opere di manutenzione straordinaria della piazza hanno visto la messa in posa di un nuovo basolato in marmo di Billiemi bocciardato, così come approvato dalla Soprintendenza ai Beni culturali.

In un secondo momento, in base alle prescrizioni che fornirà la Soprintendenza, saranno riqualificate anche le aiuole per le aree verdi.