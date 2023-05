Catona, studenti e associazioni insieme per ripulire un tratto di spiaggia del Lungomare

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Domani, giovedì 11 maggio, la delegazione di Reggio Calabria dell’associazione nazionale “Ambiente Mare Italia” sarà con gli alunni dell’I. C “Radice Alighieri” di Catona per una mattinata di intervento ambientale presso un tratto di spiaggia del lungomare di Catona“. E’ quanto si legge in una nota del delegato AMI Francesca Rogolino.

“L’iniziativa, in collaborazione con la Teknoservice, è aperta a chiunque abbia a cuore il proprio territorio. Appuntamento alle ore 9:30 presso la piazzetta antistante il lido dello Stretto!”.