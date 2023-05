A Catanzaro sessione del Brevetto Sportivo tedesco per i carabinieri

StrettoWeb

Sabato 20 maggio 2023, 46 Carabinieri dei reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Catanzaro, tutti rigorosamente liberi dal servizio, hanno effettuato le prove per il conseguimento del brevetto sportivo tedesco DSA (Deutsches Sportabzeichen).

Il Deutsches Sportabzeichen (Brevetto Sportivo Tedesco), abbreviato in DSA, è gestito del Deutscher Olympischer SportBund (DOSB), Ente Federale Sportivo ed Olimpico Tedesco, simile all’italiano CONI. Con legge dello Stato Tedesco, per i maggiorenni che lo conseguono, il Brevetto ha dignità di onorificenza della Repubblica Federale di Germania.

Il DSA si articola in 4 gruppi di prove sportive (oltre a una dimostrazione di nuoto) che evidenziano la preparazione fisica del brevettato sotto diversi aspetti: acquaticità (nuoto); resistenza aerobica e muscolare (corsa mezzofondo); forza (lancio del peso/salto da fermo); velocità (corsa veloce/nuoto veloce); potenza esplosiva (salto in alto/salto in lungo/salto della corda). Per ogni aspetto esistono prove alternative tra di loro (ad es. salto in alto o salto in lungo o salto con la corda).

Nella giornata di sabato, nella cornice del Campo Sportivo “Pietro Mennea” e della Piscina “Vinicio Caliò” (per la cui disponibilità si ringraziano le associazioni sportive che gestiscono gli impianti), nonostante le avverse condizioni metereologiche, e sotto l’attento e scrupoloso sguardo del Prufer (valutatore), Tenente Colonnello Amedeo Consales, coadiuvato nell’occasione da Francesco di Domenico, giunti appositamente da fuori regione, gli atleti si sono cimentati nel percorso (che prevede anche diversi livelli di preparazione a seconda della fascia di età) ricevendo a fine manifestazione la consegna dell’onorificenza nella classe Oro, Argento e Bronzo. In tutto 34 i militari che sono riusciti a superare tutte le prove.