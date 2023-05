Catanzaro: lavori sulla SS109 Bis ‘Della Piccola Sila’

StrettoWeb

Lungo la strada statale 109 Bis ‘Della Piccola Sila’, Anas ha programmato gli interventi di ripristino del piano viabile nel territorio comunale di Catanzaro. Le attività, interesseranno la rampa in ingresso della statale in direzione Quartiere San Leonardo. Nel dettaglio, a partire da domani e fino a giovedì 25 maggio, sarà in vigore la chiusura al traffico della rampa di ingresso in direzione quartiere S. Leonardo/Rampa Ospedale.

I veicoli in direzione quartiere S. Leonardo/Rampa Ospedale in direzione sud, saranno deviati presso l’uscita allo svincolo S. Antonio “quartiere Mater Domini”, con inversione di marcia.

I veicoli in uscita da Catanzaro quartiere S.Leonardo/Rampa Ospedale in direzione nord, saranno deviati in direzione “Sila”/”Pontegrande” e in direzione Sud, attraverso il centro abitato di Catanzaro: quartiere S.Leonardo- Scesa via Mario Greco- Via Indipendenza- Via Alessandro Turco- Dir Viadotto Bisantis.

Inoltre, a partire da domani e fino a domenica 11 giugno, dal km 12,800 al km 17,000, sarà in vigore un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri.

