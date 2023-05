Catanzaro: evade dai domiciliari dove si trovava per guida senza patente, arrestato

StrettoWeb

Nella mattinata dell’11 maggio 2023, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina hanno arrestato in flagranza di reato per evasione dagli arresti domiciliari un uomo 41enne di Catanzaro.

Nello specifico, i militari dell’Arma, durante un controllo alla circolazione stradale lungo la S.S. 106, località Roccani, si sono insospettiti nel notare un’autovettura il cui conducente, alla loro vista, ha aumentato repentinamente la velocità, tentando verosimilmente di eludere i controlli.

Considerata la manovra sospetta, i militari hanno deciso di seguire l’autovettura, ma il conducente, comprendendo la situazione, ha rapidamente svoltato in una traversa secondaria che conduce ad un’abitazione privata.

I Carabinieri tuttavia sono riusciti a raggiungere il 41enne ed hanno immediatamente proceduto ad accurate verifiche, apprendendo poco dopo, che lo stesso era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione sita nel comune di Catanzaro, e pertanto lo hanno arrestato in flagranza di reato per evasione. In aggiunta, dal controllo dei documenti di circolazione e di guida è emerso che l’evaso era anche sprovvisto di patente poiché mai conseguita, di conseguenza è stata contestata la violazione dell’art. 116 del codice della strada (guida senza patente), che prevede una sanzione che va dai 2.257 euro ai 9.032 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo. L’arrestato, condotto in caserma per le formalità di rito, è stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di dell’udienza di convalida. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.