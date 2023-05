Catania, primo torneo di calcio a Città dei Ragazzi: presenti Abodi e il patron rossazzurro Pelligra

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Giorno 8 maggio a partire dalle ore 15, Città dei Ragazzi aprirà le sue porte per una giornata speciale all’insegna dello sport e del calcio inclusivo. Dopo la recente inaugurazione e riqualifica del campo sportivo, avvenuta questo 26 marzo, il centro di prossimità è impegnato per un altro evento di grande valore nel quartiere Angeli Custodi, al quale parteciperanno il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente del Catania SSD insieme ad alcuni calciatori di rappresentanza della squadra siciliana e tante realtà sportive. Con grande passione, verrà inaugurata, con un primo torneo Junior, la scuola calcio del quartiere Angeli Custodi. La Liotri Academy rinasce e prende nuova vita dalla collaborazione con Città dei Ragazzi e Spazio 47, con l’intento comune di riportare lo sport inclusivo, sostenibile e accessibile a tutti, proprio in un quartiere così fragile ed emarginato della città catanese.

“Cerchiamo di colmare quel gap che si crea tra servizi e utenza, proponendo un accesso paritario alle attività. Crediamo fortemente che la pratica e la prassi dello sport siano particolarmente indicate per la partecipazione attiva e gioiosa alla vita sociale”, dichiara Marco Barbarossa, presidente di Spazio 47.

Città dei Ragazzi è un centro di prossimità nel cuore del quartiere Angeli Custodi impegnato nella costituzione di una comunità educante di prossimità che possa dare il suo contributo in un quartiere fragile e a rischio il cui Focus è il patto educativo che coinvolga principalmente ragazzi e famiglie. Un luogo accogliente di aggregazione, sostegno alimentare, una fucina di volontariato, di attività creative, sportive e servizi rilevati a partire dai bisogni della comunità stessa e i suoi abitanti. Tante proposte e professionisti uniti nel restituire bellezza, sostegno e relazioni umane sane, in un quartiere difficile ma al contempo ricco di risorse e potenzialità tutte da riscoprire. Un vero lavoro di squadra che vede impegnate tra le partnerships Associazione Eris, ente di orientamento per giovani e inclusione nel mondo della formazione e del lavoro con 32 sedi nazionali e presente nel quartiere come importante riferimento per decine e decine di giovani. Il Villaggio del Magnificat, l’associazione di volontariato Nessuno Escluso, i giovani volontari dell’ass. Kefi, L’A.S.D. Sporting Etneo.

Con grande attesa la festa sarà impreziosita dalla visita del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi che per la prima volta sarà in visita presso il quartiere di San Cristoforo a dimostrazione della sua propensione verso questa modalità inclusiva e riqualificante del calcio e dello sport in generale.

“Stiamo lavorando ad un nuovo evento di riqualifica e valorizzazione del nostro territorio aprendo le collaborazioni tra realtà ad orientamento sportivo e non solo. Un’occasione unica e tanto fermento si respira dietro questa festa che vuol essere un ennesimo segnale di presenza e di rilancio del quartiere Angeli Custodi, nella visione più lungimirante di generare benessere ad ampio spettro, cooperazione, inclusione, e il cui culmine si avrà proprio con la visita del Ministro Andrea Abodi e la richiesta del patto di Città dei Ragazzi” continua il Presidente.

L’invito è a prendere parte, non soltanto a presenziare, l’intento è di sensibilizzazione alla cura della RES PUBLICA, dei luoghi di interesse comune, in cui serve prendere parte attiva, generare proposte e interventi collettivi di cooperazione sociale tra enti pubblici, privati, professionisti, volontari e cittadini e Stato. La strada del cambiamento parte dal piacere di generare nuove risorse insieme, per la comunità, per gli altri, a beneficio di chi possa trovarne un vero giovamento.