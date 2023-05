Catania: i NOMI degli eletti in Consiglio comunale

StrettoWeb

Per Enrico Trantino e per il Centro/Destra tutto è stato estremamente semplice con una netta vittoria al primo turno. Letteralmente annientati tutti gli altri sfidanti a cominciare dal candidato di Centro/Sinistra e di Cateno De Luca. Vediamo adesso come sarà composto il consiglio comunale: il più giovane eletto è il 20eenne Piermaria Capuana di Forza Italia. Con Fratelli d’Italia è eletto Daniele Bottino, il più votato, che supera le 2.000 preferenze. Tra gli eletti Andrea Barresi, sempre con Fratelli d’Italia, Paola Parisi, Erio Buceti ed Erika Bonaccorsi.

Nelle liste di Forza Italia sono confermati Giovanni Petralia e Riccardo Pellegrino. Confermati Giuseppe Gelsomino (Lega), Sebastiano Anastasi (Grande Catania), Alessandro Campisi (Grande Catania), Orazio Grasso (Grande Catania), Angelo Scuderi (Popolari e autonomisti), e Maria Grazia Rotella. Nel Movimento Cinque Stelle riconfermato Graziano Bonaccorsi. A questi nomi sui aggiunge lo sfidante alla carica di sindaco, Maurizio Caserta.

Gli altri eletti sono Giovanni Magni (FdI), Viviana Lombardo (FdI), Milena Monteleone (Fi), Melania Miraglia (Fi), Maurizio Zarbo (Lega), Andrea Cardello (Lega), Valentina Saglimbene (Lega), Giuseppe Musumeci (Lega), Giovanni Curia (Enrico Trantino sindaco), Antonino Manara (Enrico Trantino sindaco), Domenico Fabio Currò (Enrico Trantino sindaco), Alessia Trovato (Dc), Serena Spoto (Grande Catania), Salvatore Giuffrida (Dc), Simona Latino (Dc), Maurizio Mirenda (Dc), Darmien Bonaccorsi (Pd), Anna Vullo (Pd), Gerri Barbagallo (Pd), Giovani Amato (M5S).