Catania: evade dai domiciliari e aggredisce il dipendente di un bar

A Militello Val di Catania la notte scorsa i carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni che era evaso dai domiciliari ed armato di una pistola giocattolo priva del tappo rosso aveva mandato in frantumi la vetrina di un bar e colpito al volto con il calcio della pistola una dipendente che voleva fermarlo provocandole lesioni poi giudicate guaribili in 20 giorni.

Bloccato dai militari mentre, armato anche di un bastone metallico, stava aggredendo alcuni passanti, l’uomo – che era in possesso anche di un passamontagna – deve rispondere di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Il 41enne è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto al drug-test, quindi è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare nel carcere di Caltagirone.