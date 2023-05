Catania, il comizio di Salvini: “emozionato per il Ponte sullo Stretto, finalmente unirà l’Italia” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

“Matteo Salvini da operaio, da ministro, per la Sicilia e tutta l’Italia, ha l’obiettivo di cominciare i lavori per un’opera che sarà ammirata in tutto il mondo e porterà 100mila posti di lavoro veri in Sicilia e Calabria. Per cinquant’anni la sinistra lo ha impedito, ma l’anno prossimo aprono cantieri per il Ponte“. Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, partecipando alla conclusione della campagna elettorale a Catania, insieme agli altri leader del centrodestra.

“Significa inquinare di meno, cambiare la vita per i lavoratori – aggiunge il segretario della Lega -. Il Ponte da solo non risolve i problemi, sono orgoglioso che già sono aperti e apriranno cantieri in Sicilia per strade, autostrade e ferrovie in Sicilia per 28 miliardi di euro, 11 miliardi per arrivare velocemente in treno da Palermo a Catania e Messina. A giugno aspetto il nuovo sindaco di Catania nel mio ministero per ragionare, guardare i progetti”. “Qualche giornale – continua Salvini – dice che passo troppo tempo a visitare cantieri. Ma un ministro che si occupa di cantieri cosa deve fare se non controllare i cantieri? Il Ponte sarà al dimostrazione che ingegneri e operai italiani sono i più bravi del mondo”.

Ponte sullo Stretto: “Salvini, unisce Italia. Da dicembre partono lavori”

“E’ un’emozione, da ministro e da italiano, dopo tante chiacchiere, avere finalmente approvato il progetto del Ponte di tutti gli italiani. Non unisce solo Sicilia e Calabria, ma tutto il Paese, e portera’ centomila posti di lavoro vero e che liberera’ mare e aria e permettera’ a milioni di italiani, che ammirano questa splendida terra, di venire in Sicilia spendendo di meno. E complessivamente ci sono oltre 30 miliardi di investimenti in infrastrutture in Sicilia. E’ una cosa che mi rende orgoglioso“. Lo ha detto Matteo Salvini parlando coi cronisti a Catania. “Il Ponte sullo Stretto costera’ 10 miliardi di euro, costa quanto un anno di reddito di cittadinanza e durera’ decenni e decenni. Da dicembre partono i lavori“, ha assicurato.

Salvini: “stiamo correndo per riaprire strade e ferrovie E-R”

“Domenica sarò a Bologna e poi in terra di Romagna, spero di potere riaprire strade, autostrade e ferrovie. Stiamo correndo per riuscire a fare tutto in fretta e a trovare altri soldi: sindaci e imprenditori hanno bisogno di fondi subito“. Lo ha detto il ministro e leader della Lega Matteo Salvini a Catania per la campagna elettorale del centrodestra per le comunali a Catania.

Salvini: “emozionato per il Ponte e i 30 miliardi per la Sicilia”

Ponte sullo Stretto, Salvini: “costerà quanto un anno di Rdc”

“Il Ponte sullo Stretto costerà 10 miliardi di euro, costa quanto un anno di Reddito di cittadinanza e durerà decenni e decenni. Da dicembre i finanziamenti, si parte col finanziamento. I lavori entro l’estate“. Lo ha detto il ministro e leader della Lega Matteo Salvini a Catania per la campagna elettorale del centrodestra per le comunali.

Salvini: “Italia sopravvive anche senza strapagati conduttori Rai”

Il voto a Catania “è un voto per una visione di città ma anche per una idea di Italia. Noi non siamo superiori, a sinistra si ritengono moralmente e culturalmente superiori, non puoi fare arte, poesia, cinema, televisione se non sei di sinistra. Penso che l’Italia sopravvivrà anche se qualche strapagato conduttore Rai non verrà più pagato dai contribuenti italiani“. Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, partecipando alla conclusione della campagna elettorale a Catania, insieme agli altri leader del centrodestra. “C’è qualche vittima di queste destre che stanno occupando tutto che se ne va e guadagna 10 milioni di euro. Nella prossima vita – aggiunge il segretario della Lega – lo faccio anche io… Ma in questa vita ho scelto di dare una mano all’Italia“.

Salvini a Schlein: “utero in affitto è crimine contro l’umanità”

“I bimbi, lo dico a Elly Schlein, non si comprano, ma vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà. L’utero in affitto è una porcheria e un crimine contro l’umanità“. Lo ha detto il leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, durante il comizio a Catania che chiude la campagna elettorale del centrodestra a sostegno del candidato sindaco Enrico Trantino, rivolgendosi alla segretaria del Pd.

Salvini: “Conte e Schlein si rassegnino, governeremo per 5 anni”

“In questi 7 mesi al governo più cercano i giornali di inventarsi divisioni che non esistono più rinsaldano non solo la nostra alleanza politica ma anche l’amicizia e la vicinanza umana. Si rassegnino Conte e Schlein, noi andremo avanti a governare per 5 anni, non un giorno di meno“. Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, partecipando alla conclusione della campagna elettorale a Catania, insieme agli altri leader del centrodestra. “La piazza di Catania – ha aggiunto – saluta Silvio Berlusconi, leone indomabile: tanto ha fatto tanto farà di più“.

Salvini: “Mattarella su decreti? Non commento cose che non conosco”

“Non ne conosco i contenuti e non commento le cose che non conosco“. Così il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda dei giornalisti, a Catania, sull’incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, sugli emendamenti ai decreti.

