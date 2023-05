Catania: in albergo con pistola e munizioni punta l’arma verso gli agenti

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un giovane di 22 anni, L.M., è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato perché è stato sorpreso in una struttura ricettiva del quartiere San Cristoforo in possesso di una pistola semiautomatica calibro 7,65 con la matricola cancellata con sei proiettili nel caricatore. All’arrivo degli agenti ha puntato l’arma verso di loro ma dopo essersi accorto che erano poliziotti, non ha opposto resistenza.

Deve rispondere di detenzione illegale di arma da sparo clandestina. L’arrestato su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza dell’arma e verificare il suo eventuale utilizzo in episodi delittuosi.