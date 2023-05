Caso Reggina, giovedì 11 sarà appello per entrambi i deferimenti: si discuterà del -7

StrettoWeb

Giovedì 11 maggio in Appello si discuterà di entrambi i deferimenti concernenti il caso Reggina. Non solo il -3, dunque, ma anche il -4 ricevuto la scorsa settimana. Si parlerà del -7 totale, con qualche possibile segnale già da ora, in attesa dell’eventuale ricorso al Coni, su cui il club amaranto conta per la restituzione dei punti.

La possibilità di accorpare entrambi i deferimenti era concreta, alla luce delle motivazioni del Tfn arrivate sabato e alla fondamentale istanza presentata dalla società al Coni 10 giorni fa con la proposta di cronoprogramma e la richiesta di velocizzare il processo. Fino a qualche ora fa, però, la certezza non era assoluta. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, adesso l’anticipo anche del secondo deferimento è certezza. Così facendo sono buone le probabilità che il terzo grado possa arrivare anche prima dell’inizio dei playoff. E’ evidente, infatti, che Lega e Figc non vogliano far slittare l’inizio.